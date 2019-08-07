التعليقات: 0

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا
weam.co/605130
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 1440/12/07 في المملكة.

وقالت إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية في مناطق جازان، عسير.

وشملت التوقعات أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على نجران، الباحة، مكة المكرمة.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لحالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لحالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس 50 درجة خلال موسم الحج.. وهذه جهود المملكة لتخفيف الحرارة على الحجاج

“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس 50 درجة خلال موسم الحج.. وهذه جهود المملكة لتخفيف الحرارة على الحجاج

الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>