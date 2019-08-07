زوار قرية الهجن يتخطّون الـ40 ألف ‬شخص (صور)

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

تخطّى زوار قرية هجن الـ 40 ألف زائر وزائرة منذ انطلاقة فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف وسط عروض عالمية.‬

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‫وكشف الاتحاد السعودي للهجن أن أعداد الزوار في تصاعد إذ بلغت الـ 40 ألف زائر، داعيا الجميع للاستمتاع بتنوّع الفعاليات.‬

‫وتحتضن القرية متحف الهجن الذي يعتبر أهم الوجهات التي ‬تقدّم المعلومات الشيّقة بطريقة تفاعلية مبتكره وبأحدث التقنيات ‫للتعريف عن تاريخ الهجن ‬ منذ توحيد المملكة على يد المؤسس يرحمه الله الملك عبدالعزيز آل سعود طيّب الله ثراه وحتى يومنا هذا، كما تتميّز القريه بالعديد من الأنشطة الأخرى بمايتجاوز 20 فعالية بينها السيرك والبيانو وألعاب النار والرؤوس الفارغة والسوق الشعبي ومعارض التراث ومتحفا للهدايا والمعارض الأخرى.

وهيّأ المهرجان سيارات القولف لنقل الزوار بين جنباتها مجانا تسهيلا على كبار السن والعوائل وتحظى خيمة الهجن في خط موازي باهتمام كبير للاستمتاع بالقصص والقصائد عن الهجن فيما سيتم تسجيل اكبر مجسّم للهجن في جينيس.‬

في السياق نفسه، استمتع زوار فعاليات قرية ورد في موسم الطائف “مصيف العرب” بمذاق آيسكريم البرشومي، وسط دهشة وإعجاب بهذا المنتج الجديد والفريد، على صعيد الفكرة والتنفيذ ومدى الإقبال والانتشار، وهو دليل على ما تملكه المدينة من وفرة في المنتجات الطبيعية، وما يقدمه شبابها من استثمار لمقوماتها الطبيعية، والقدرة على الإبداع والابتكار في التصنيع والتسويق والتوزيع.

وأكثر ما لفت الأنظار، هو الإقبال الكبير على “آيسكريم البرشومي” سواء من أهل مدينة الطائف أو زوارها، نظير طعمها المتميز والمطابق تماماً لثمرة البرشومي الشهيرة، ونظير التميز في تصنيعها بطريقة مبتكرة وخالية من المواد الحافظة أو المحسنة.

وشهدت انطلاقة موسم الطائف مع بداية شهر أغسطس الحالي، إطلاق عدة أسواق ومتاجر للفواكهة والخضروات والمنتجات الطبيعية الأخرى مثل البرشومي والتوت والتين والخوخ والعنب، في مناطق الفعاليات الرئيسية وخاصة في قرية ورد بمنتزه الردف الشهير، وقد تميزت الطائف دوماً بوفرة منتوجها الطبيعي، وكان من أهم مقوماتها السياحية التي طالما جذبت الزوار من كافة أرجاء العالم العربي.

ويعتبر موسم الطائف، فرصة تستعيد من خلالها هذه المدينة الرائعة، مكانتها كوجهة سياحية رائدة، تمتلك كل المقومات الطبيعية، بجانب عمقها الحضاري ومكانتها التاريخية، وما يتوفر بها من إمكانيات وخدمات وبنية تحتية، بالإضافة إلى اكثر من ٧٠ فعالية نوعية يقدمها موسم الطائف في ٤ مناطق رئيسية، هي قرية ورد وسوق عكاظ ومهرجان الهجن وسادة البيد في جبال الهدا والشفا، والعديد من الفعاليات المصاحبة مثل مهرجان التسوق والرحلات السياحية.

‫وشهدت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن زيارة رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث أحمد الخطيب أمس الأول الذي أبدى إعجابه بجودة التنظيم وتنوّع ما يطرح، كما وجّه بتمديد الفعاليات إلى الـ 12 ليلا نزولا لرغبة الزوار في كافة مواقع فعاليات موسم الطائف لتصل أوقات الفعاليات لـ 7 ساعات يوميا.