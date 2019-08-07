أمانة المدينة المنورة تُخضع 33 ألف منشأة للمراقبة الصحية اليومية

المدينة- الوئام - سمير اللهيبي:

تُخضع أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 33 ألف منشأة للمراقبة الصحية اليومية على مدار العام وتكثف أعمالها الرقابية على المنشأت التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج وتشمل أعمال الرقابة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات والوجبات السريعة والمخابز والبقالات ومحلات بيع الخضار والفواكه واللحوم والأسماك وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس والصيدليات.

وقال أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري إن الأمانة تستخدم نظام “راقب”الإلكتروني للرقابة اليومية على 33766 منشأة متنوعة حيث يعمل على النظام على إدارة العمل الميداني لنظام الرقابة الصحية على تلك المنشآت ومتابعة البلاغات وتنفيذ الجولات الرقابية، مؤكداً أن الرقابة الصحية تشمل فرض ومراقبة تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية والوقائية على جميع عمليات التعامل مع الأغذية والمنتجات الشخصية والطبية، بدءً من مرحلة التصنيع والإنتاج مروراً بالمعالجة والتخزين وحتى العرض والبيع للمستهلك.

وأكد التويجري إن استخدام النظام يأتي ضمن استراتيجية الأمانة لتطبيق التحول الرقمي في جميع أعمالها تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة، من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة للخدمات البلدية المحوكمة القابلة للتقييم والقياس والتطوير.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للشئون الرقابية محمد الشتاء إن الرقابة تجري للتأكد من سلامة وصحيّة ظروف وخطوات إعداد الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة ومحلات الوجبات السريعة والشعبية ومعامل الحلويات ومحلات بيع اللحوم والأسماك،والتحقق من مصادر المنتجات والمواد الأولية التي تصنّع منها وخاصة اللحوم، وتطبيق الشروط الصحية لإعدادها وتخزينها مثل الالتزام بدرجة حرارة محددة لحفظ اللحوم والخضار وغيرها والتغيير الدوري لزيوت القلي وعدم تعريض المنتجات لأشعة الشمس المباشرة وعدم وجود بؤر مجاورة للحشرات أو البعوض والتعقيم المستمر للأدوات وألواح التقطيع وأوعية الحفظ والإعداد.

وأضاف أن الرقابة تشمل أيضاً التأكد من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت وخلوهم من الأمراض ومحافظتهم على النظافة الشخصية وارتدائهم للملابس اللازمة من أغطية الرأس والكمامات وقفازات اليدين.

وأوضح أن آخر إحصائية للمنشآت التي تخضع للرقابة الصحية عبر “راقب”تشمل 11349منشأة صحية، 779 كافتيريا، 782مطعماً، 1093محلاً للوجبات السريعة والأكلات الشعبية، 112مطبخ وﻻئم، 44مطبخ إعاشة، 1420 بقالة، 227 مركز تسويق، 217 مستودعاً للمواد الغذائية، 320محلاً لبيع الفواكه والخضروات، 324 محلاً للحوم والدواجن والأسماك، 279محلاً للحلويات، 431محلاً للتمور، 192مخبزاً، 81 معمل حلويات، 1096 صالون حلاقة، 691مغسلة ملابس، و 366 صيدلية.