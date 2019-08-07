مركز الأمن البحري الدولي: هل ينجح تحالف واشنطن في وقف انتهاكات إيران بالخليج؟

الرياض - الوئام

في أعقاب التوترات المتزايدة مع إيران في الخليج وحول مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة عن مسعى لتشكيل تحالف دولي يراقب النشاط في المنطقة ويحمي انتهاكات الأمن البحري من الانتهاكات الإيرانية.

ووفقا لتقرير نشره مركز الأمن البحري الدولي، فقد أوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دانفورد أن الولايات المتحدة منخرطة في عملية تحديد الدول التي لديها “الإرادة السياسية” للمشاركة. تتمثل المرحلة الثانية من الخطة في العمل مع جيوش هذه الدول لتحديد القدرات المحددة التي من شأنها ضمان نجاح الخطة.

وسيتم تكليف أعضاء التحالف بمرافقة السفن، مثل ناقلات النفط، التي أصبحت عرضة للتهديدات الإيرانية، وستكون الولايات المتحدة، من جانبها، على استعداد لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع التحالف.

جاء هذا في أعقاب تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز ، الذي لا يزال طريقًا أساسيًا لنقل النفط إلى عدد من دول الخليج، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى، بعد تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وحذرت الصادرات من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض للخطر الوصول الدولي للنفط وتسبب في ارتفاع أسعار النفط.

في مايو، تعرضت ناقلات النفط السعودية والإماراتية والنرويجية لهجمات في حوادث غامضة كانت يد إيران ضالعة فيها، وأعقب ذلك هجمات الحوثيين على منصات النفط السعودية والهجمات على المواقع المدنية والعسكرية السعودية، وكذلك الأهداف الأمريكية في العراق. في يونيو، استؤنفت الهجمات على ناقلات النفط، وهوجمت سفينة ترفع العلم الياباني بينما كان رئيس الوزراء آبي يزور إيران في محاولة للتوسط بين واشنطن وطهران. مع تصاعد حرب التصريحات بين البلدين، تصاعدت أيضًا الهجمات الإلكترونية بين الولايات المتحدة وإيران.

بحلول شهر يوليو، وصلت الولايات المتحدة إلى حافة الضربة العسكرية ضد الأهداف الإيرانية بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قد تصل قيمتها إلى 220 مليون دولار. وردت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك بضربة إلكترونية ضد أهداف الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن هذا الفعل. استمرت التوترات حيث تزعم الولايات المتحدة أنها أسقطت طائرة إيرانية استفزازية بدون طيار، حاولت إيران إنكارها. في هذه الأثناء، لا تزال السفن الصينية التي تهرب النفط من إيران تتلاشى عن الرادار في محاولة لإخفاء طرقها ؛ اختفت ناقلة ترفع العلم البنمي تحمل على متنها الإماراتيين في المياه الإيرانية (زعمت إيران أنها أوقفت سفينة لتهريب النفط ؛ تدعي بنما وأن السفينة قد انتهكت الأنظمة) ؛ وكشفت القوات البريطانية تهريب نفط إيراني إلى سوريا في محاولة للتحايل على العقوبات.

رفضت إيران إعادة السفينة البريطانية إلى بلادها، وبدلاً من ذلك ، ردت عن طريق تحويل ناقلة بريطانية إلى إيران والقبض لفترة قصيرة على سفينة بريطانية أخرى.

لقد مرت هذه الأحداث في خضم زيادة عسكرية متزايدة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الخليج. نقلت الولايات المتحدة مدمرتين بحريتين إلى الخليج، نظام الدفاع الجوي باتريوت، وكذلك عدة طائرات من طراز B-52 إلى قاعدة العريض في قطر. تبعتها الولايات المتحدة بإحضار مجموعات مهام بحرية إضافية ووجود عسكري آخر إلى المنطقة. وافقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا على نقل 500 جندي أمريكي إلى قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية كجزء من حشد من 1000 جندي تعهدت به الولايات المتحدة في مواجهة التوترات المتزايدة.

ومع ذلك، يبدو أن أياً من هذه التطورات لم يوقف انتهاكات إيران عن الموقف العسكري العدواني المتزايد. في الواقع ، ناقشت إيران مؤخرًا تطبيق “نظام حصيلة” يتطلب دفع ناقلات النفط إلى المساهمة في قوارب الحرس الثوري الإيراني المتمركزة في المنطقة من أجل أن تكون قادرة على الاستمرار في السفر بحرية. وقد وصف البعض هذه المحاولة لتوجيه الاتهام إلى السفن الأجنبية كشكل من أشكال الابتزاز أو القرصنة الحديثة.

تظل إيران تتنتهج نهج التصعيد، وتقوم بانتهاكات في المياه الدولية أمام العالم، ويتبقى السؤال هل يوقف تحالف واشنطن بعد اكتماله هذه الانتهاكات ويحمي الملاحة الدولية؟