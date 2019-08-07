رويترز: محمد بن سلمان متمسك بـ2 تريليون دولار كتقييم لأرامكو

الرياض - الوئام

أفاد تقرير لوكالة رويترز، الأربعاء، بأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، متمسك بقيمة 2 تريليون دولاء كتقييم لاكتتاب شركة أرامكو السعودية.

ونقلت رويتزر عن مصدر مقرب من الشركة قوله، إنه في الوقت الذي تتحدث فيه أرامكو مرة أخرى مع البنوك حول طرح عام أولي، يجتمع مجلس إدارتها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وربما تعقد مناقشة حول قيمة الشركة.

ووضع ولي العهد تقييمًا بقيمة 2 تريليون دولار للشركة الحكومية في أوائل عام 2016 عندما اقترح لأول مرة بيع أسهم لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى ما وراء النفط.

ووفقا للمصدر “لقد تمسك ولي العهد بهذا التقييم، وإذا لم يقدّر السوق أرامكو بشكل صحيح، فلا يوجد اندفاع إلى الاكتتاب العام، ويمكنهم دائمًا تأجيله”.

وأضاف المصدر “لدى المملكة نقاط القوة بالنسبة إلى الاكتتاب العام في أرامكو، إلا إذا كان ذلك مع تقييم يحقق أهداف الرؤية والمصلحة الوطنية”.

وتقول التقييمات إن الاكتتاب العام في أرامكو سيخلق أكبر شركة عامة في العالم، وكانت الخطة الأولية لبيع حصة 5 في المائة في أرامكو تهدف إلى جمع الأموال لصندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية للاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وعندما تم الطرح العام الأولي، باع صندوق الثروة حصة في شركة البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى أرامكو مقابل 69 مليار دولار بدلاً من ذلك، وبعد الإعلان عن عملية الاستحواذ على سابك، أصدرت أرامكو السعودية أول سندات دولية لها في أبريل، وجذب ذلك أكثر من 100 مليار دولار في الطلبات لإصدار 12 مليار دولار.