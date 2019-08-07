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الخارجية: المملكة تتابع الأوضاع الحالية في إقليم كشمير و تدعو الأطراف المعنية للمحافظة على السلام والإستقرار

الخارجية: المملكة تتابع الأوضاع الحالية في إقليم كشمير و تدعو الأطراف المعنية للمحافظة على السلام والإستقرار
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الوئام-متابعات

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية،اليوم، إن المملكة تتابع الأوضاع الحالية في اقليم جامو وكشمير.
و ذكرت قناة السعودية في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل “تويتر” إن المصدر المسؤول أكد قلق المملكة إزاء التطورات الأخيرة وأنها تدعو إلى التسوية مهيبة بالأطراف المعنية المحافظة على السلام والاستقرار.

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