طالب كشاف يحمي رجل أمن من أشعة الشمس.. وتنفيذ حملة حج مجانية بتعليم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

في أروع أمثلة للعمل التطوعي في موسم الحج، قام طالب كشاف من تعليم الطائف بحماية رجل أمن من أشعة الشمس أثناء عمل رجل الأمن في إحدى نقاط التفتيش المتمركزة على طريق السيل في الطائف كما قام أيضا طلاب الكشافة يرافقهم المشرف الكشفي خالد الثقفي بتوزيع المضلات الشمسية على رجال الأمن في نقاط التفتيش بالسيل الصغير.

من جانبه، وفي مبادرة نوعية هي الأولى من نوعها وبمتابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، نظمت الادارة حملة مجانية لـ 77 مستخدم ومستخدمة وحارس مدرسة ممن لم يسبق لهم الحج لأداء مناسك الحج والتي ستنطلق غدا الخميس وسيرافق الوفد المشرف التربوي عبدالرحمن الزهراني.

وفي السياق، أطلق نادي حي بالابتدائية 81 للبنات تطبيق الكتروني للأجهزة الذكية لخدمة الحاج وتزويده بكل ما يحتاج إليه عن مناسك الحج وخرائط للمشاعر المقدسة وأرقام مهمة وأدعية مأثورة ومحاذير وفتاوى وإرشادات عامة وغيرها من الخدمات المتاحة. ضمن مبادرة ⁧الطائف يتطوع.