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مدير عام المرور: جاهزون لتنفيذ الخطط في مكة والمشاعر المقدسة

مدير عام المرور: جاهزون لتنفيذ الخطط في مكة والمشاعر المقدسة
weam.co/605176

أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي جاهزية قيادة شؤون المرور لتنفيذ خطة المرور في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضح اللواء البسامي أن الإدارة العامة للمرور قامت بدراسة الخطط المرورية منذ أشهر بعيدة وعملت على تجهيزها والبدء في مرحلة التحضير ومن ثم في مرحلة التنفيذ ما أسهم في تحقيق الكثير من المستهدفات.
وبين أن قيادة شؤون المرور في الحج بدأت يوم أمس في مرحلة منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر , حيث اخليت المشاعر ولله الحمد من السيارات الصغيرة من خلال قيام قيادة الحجوزات على مداخل مكة المكرمة لمنع السيارات غير المصرح لها بالدخول إلى مكة المكرمة وكذا سيارات المحرمين الذين لا يحملون تصاريح الحج.
وأفاد أنه اعتبارا من مساء اليوم السابع ليلة الثامن من شهر ذي الحجة سيتواجد المرور لتسهيل حركة التنقل وانسيابيته بعد إطلاق المركبات التي تقل ضيوف الرحمن من مقار إقامتهم إلى مشعر منى وفق ما هو مجدول بالرد والردين , حيث من المتوقع أن تشهد مداخل مشعر منى كثافة عليه جداً خلال هذه المرحلة وسيتم الاستفادة من تجارب الأعوام الماضية التي حققت نتائج إيجابية في حج العام الحالي لتحقيق الهدف قبل ظهر يوم الثامن ليستقر ضيوف الرحمن في مقار إقامتهم في مشعر منى.
وأشار إلى أن ومع فجر اليوم التاسع ستبدأ قيادة شؤون المرور بالحج في عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات عبر مجموعة من الطرق تشمل طريق الطائف وطريق رقم “2” الذي إطلاق عليه الأن مساهمه الجديد طريق رقم “38” وطريق “44” و”50″ و56″ و”62″ بالإضافة إلى الطرق الترددية لحجاج الدول العربية وايران وجنوب شرق آسيا ومسلمي أوروبا والأتراك.

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