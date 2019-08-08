التعليقات: 0

“مستوى متميز”.. الحجاج يشيدون بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم للمملكة

“مستوى متميز”.. الحجاج يشيدون بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم للمملكة
weam.co/605179

أشاد حجاج بيت الله الحرام بالمستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم إلى منافذ المملكة وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة وما لمسوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وخدمات وتسهيلات وما شاهدوه من مشروعات ضخمة خاصة التوسعات المباركة في المسجد الحرام وغيرها من المشروعات.
ورفع الحجاج شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – على ما يقدمونه لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ من تسهيلات وخدمات، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ومكروه أنه سميع مجيب .
وأعرب حسن العامري من الأردن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن شكره وتقديره لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله، مؤكدًا أن الحاج بإمكانه التسوق بكل سهولة ويسر، ومستوى جودة المنتجات عالي جدًا والاسعار معتدلة وغالب حجاج بيت الله الحرام بإمكانهم التسوق.
وعبر محمد كوروماه من غينيا، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما وجده منذ وصوله إلى المملكة من حفاوة وترحيب؛ مبيناً أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين.
وأفاد أن أسواق مكة المكرمة تحوي على العديد من المنتجات ذات جودة طيبة بأسعار مناسبة، ويحرص الحاج على شراء العديد من المنتجات ويزاحم عليها الحجاج خاصة كالهدايا التذكارية.

روابط ذات صلة

مدير عام المرور: جاهزون لتنفيذ الخطط في مكة والمشاعر المقدسة

مدير عام المرور: جاهزون لتنفيذ الخطط في مكة والمشاعر المقدسة

طالب كشاف يحمي رجل أمن من أشعة الشمس.. وتنفيذ حملة حج مجانية بتعليم الطائف

طالب كشاف يحمي رجل أمن من أشعة الشمس.. وتنفيذ حملة حج مجانية بتعليم الطائف

الخارجية: المملكة تتابع الأوضاع الحالية في إقليم كشمير و تدعو الأطراف المعنية للمحافظة على السلام والإستقرار

الخارجية: المملكة تتابع الأوضاع الحالية في إقليم كشمير و تدعو الأطراف المعنية للمحافظة على السلام والإستقرار

الطيران المدني يعلن نجاح مرحلة القدوم في مطاري جدة والمدينة المنورة

الطيران المدني يعلن نجاح مرحلة القدوم في مطاري جدة والمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>