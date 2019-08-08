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هيئة النقل توضح حقيقة ما تداولته وسائل إعلام بشأن أجرة المترو

هيئة النقل توضح حقيقة ما تداولته وسائل إعلام بشأن أجرة المترو
weam.co/605187
الرياض - الوئام

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن ما جاء في أحد الصُحف ووسائل الإعلام الرقمية من أن أجرة المترو يومياً تبلغ حوالي 25 ريالًا، لا يعكس ما جاء في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، والتي تم طرحها لتلقي مرئيات العموم شهر يوليو الماضي.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أن السياسة نصت على أنه “يجب أن لا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام باليوم 5٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي” وذلك كحد أعلى، وهذا لا يعني أن تكلفة التذكرة اليومية للفرد تساوي 5٪ من متوسط الدخل، وإنما تؤكد على أن إجمالي ما تنفقه الأسرة وليس الفرد لأغراض التنقل الأساسية.

وتابعت أنه باستخدام وسائل النقل العام كرحلات العمل والدراسة، والتي قد تتكون من أكثر من رحلة، ولأكثر من فرد يجب أن لا يتجاوز نسبة 5٪ من دخل الأسرة اليومي، كما تود الهيئة التوضيح بأن توفير وسائل النقل العام بالكلفة الملائمة هو أحد أهم الركائز التي بنيت عليها هذه السياسة، والتي تم التوصل إليها بعد دراسة شاملة قامت بها الهيئة وتضمنت مراجعة أفضل الممارسات العالمية ومناقشة المختصين محلياً ودوليًا، كما توضح الهيئة أنه لم يتم التطرق في السياسة إلى مشروع معين ولم يتم تحديد سعر أي تذكرة.

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