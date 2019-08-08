90 ألف حاج عربي يستفيدون من مشروع البطاقة الذكية لتسهيل حجهم

مكة المكرمة- الوئام:

سيستفيد قرابة 90 ألف حاج عربي من مشروع طباعة البطاقة الذكية الذي دشنه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن بحضور معالي النائب الدكتور عبدالفتاح مشاط ، حيث كان للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الشرف الكبير في العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الحج لإطلاق المشروع .

وحرصت المؤسسة وفق رئيس مجلس الإدارة المطوف المهندس عباس قطان على تزويد الجهة المعنية بجميع الاحتياجات اللازمة لإنحاج العمل على المشروع.

وشكلت المؤسسة فريق مختص للإجتماع مع فريق الوزارة لتأمين جميع المتطلبات الخاصة بالعمل، وتم الإجتماع مع الفريق التقني التابع للوزارة وتم عمل الملفات التقنية المطلوبة لتحديد آلية تراسل البيانات بين الطرفين.

وفي وقت قياسي تم تأمين قاعدة بيانات تحتوي على بيانات مكاتب الخدمة المطلوبة بالكامل مع ضمان كامل الحماية في التراسل بين المؤسسة والجهة المعنية في طباعة البطاقات.

وزودت الجهات المعنية بتقرير يومي يظهر أعداد الحجاج الخاصة بمكاتب الخدمة التي يتم طباعة بطاقات لحجاجها، حيث يظهر التقرير العدد الكلي للمكتب والعدد المستقبل.

ويشير نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري لإنشاء خدمتين لنقل البيانات أحدهما خدمة نقل بيانات حجاج المكاتب: حيث يتم من خلالها إرسال جميع البيانات الخاصة بالحجاج لجميع المكاتب المعنية من خلال عملية الطلب التي تصلنا من الوزارة.

أما الخدمة الثانية فهي تقوم على عرض بيانات الحاج حيث يتم طلب بيانات حاج معين من خلال رقم الجواز والجنسية ويتم الرد بجميع البيانات الخاصة بهذا الحاج.

ووفق الدكتور بياري فإن أعداد الحجاج التي تم تزويد الوزارة بها لطباعة بطاقة الحاج هو 90301 ألف حاج ، مدعوما برسم بياني خاص بأعداد الحجاج حسب المكاتب.

وخلص الدكتور بياري إلى أن للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الشرف الكبير في الاشتراك بهذا المشروع الكبير، مقدما شكره لوزارة الحج على إختيار مؤسسة مطوفي الدول العربية لتنفيذ المشروع كريادة جديدة لها.

وأكد على أن المؤسسة في جاهزية تامة للعمل على جميع الأصعدة مع وزارة الحج على جميع الأمور التي من شأنها تذليل الصعوبات أمام الحاج وإنجاح العمل بشكل احترافي والهدف الأسمى تقديم أجود وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن بتطويع كل الإمكانيات والتقنيات لخدمتهم والسهر على راحتهم.

وكان معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن قد دشن مشروع منصة الحج الذكية ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكلاء الوزارة ورئيس مؤسسة مطوفي الدول العربية المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري، حيث اطّلع معاليه على الخطة التشغيلية للمنصة في مرحلتها الأولى التي تتضمن عددا من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والقطاعات العاملة في الحج.

وأوضح معاليه أن مشروع منصة الحج الذكية يتضمن في مرحلته الأولى خدمة بطاقة الحج الذكية وهي بطاقة موحدة لجميع الحجاج، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، يمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية يتم ربطه مباشرة عبر تقنية (اتصال المجال القريب NFC) للمساعدة في إرشاد الحجاج التائهين لمقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتحكم بدخولهم للمخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي.