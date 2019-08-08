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يساعدها هذا الطراز المتميز في إنعاش أرباحها

سامسونج تكشف عن الهاتف «نوت-10» بخصائص تتحدى هواوي

سامسونج تكشف عن الهاتف «نوت-10» بخصائص تتحدى هواوي
weam.co/605199
سيؤول- الوئام:

أماطت شركة سامسونج اللثام عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت تعمل بشبكة الجيل الخامس وتتمتع بخصائص كاميرا محسنة، أملا في أن يساعدها هذا الطراز المتميز في إنعاش أرباحها المتراجعة وتوسيع الفجوة مع منافستها هواوي.

وبرزت سامسونج إلكترونيكس كأكبر مستفيد من المتاعب التي تعرضت لها هواوي تكنولوجيز في الربع الثاني، إذ حققت قفزة في مبيعات الهواتف الذكية بلغت حوالي سبعة بالمئة، مع انخفاض مبيعات الشركة الصينية في السوق العالمية بعد أن أدرجت الولايات المتحدة اسمها على قائمة سوداء أمريكية للتجارة في مايو أيار.

وبالتركيز على خصائص الفيديو والتصوير المحسنة والتي ساعدت هواوي في أن تصبح ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تأمل سامسونج في أن يلقى الهاتف جالاكسي نوت-10 استحسان مستخدمي موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، يمثل الهاتف نوت-10 ذو الشاشة الكبيرة والذي جرى الكشف عنه في نيويورك يوم أمس الأربعاء، المنتج الجديد الأكثر أهمية للشركة الكورية الجنوبية في النصف الثاني من هذا العام.

والهاتف الجديد متوفر بشاشتين 6.3 و8.8 بوصة وهو مزود‭‭ ‬‬بمؤثرات فيديو مطورة مثل‭‭ ‬‬الواقع المعزز وكاميرا أمامية أعلى
الشاشة لتحسين التقاط الصور الذاتية (سيلفي).

وسيباع الهاتف نوت-10 بأسعار تبدأ من 949.99 دولار بينما يبدأ سعر نوت-10 بلس ذي الشاشة الأكبر من 1099 دولارا. أما الطراز
المزود بخاصية الجيل الخامس فسيبدأ سعره من 1299.99 دولار.

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