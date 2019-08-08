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لم يكشف عن مدة التعاقد

«عموري» يعلن انتقاله للجزيرة الإماراتي

«عموري» يعلن انتقاله للجزيرة الإماراتي
عمر عبدالرحمن
weam.co/605202
ابوظبي- الوئام:

أعلن عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب العين والهلال السعودي السابق انتقاله للجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم امس الأربعاء.

وقررت إدارة الهلال الشهر الماضي إيقاف التفاوض مع لاعب الوسط الدولي الإماراتي وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في الفريق.

وتعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وغاب عن مباريات الهلال ومنتخب بلاده الإمارات منذ ذلك الحين.

وقال عموري عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم “كل الشكر والتقدير للشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه لإتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه.

“أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء”.
ولم يكشف عموري (27 عاما) عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

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