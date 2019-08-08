التعليقات: 0

بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو

بايدن يتهم ترامب بـ«تأجيج» سعير تفوّق العرق الأبيض

بايدن يتهم ترامب بـ«تأجيج» سعير تفوّق العرق الأبيض
weam.co/605218
واشنطن- الوئام:

اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّةالرئيس دونالد ترامب بأنّه “أجّج سعير تفوّق العرق الأبيض”، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو.

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه بإطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب “تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والقسمة”.

وندّد بايدن بالخطاب “السامّ” لترامب، قائلاً “سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد”.

وأردف “لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه”.

روابط ذات صلة

هل تسبب ألعاب الفيديو العنيفة المذابح في أميركا؟

هل تسبب ألعاب الفيديو العنيفة المذابح في أميركا؟

السجن 20 عاماً لمؤيد لترامب أرسل طرودا مفخخة لديموقراطيين

السجن 20 عاماً لمؤيد لترامب أرسل طرودا مفخخة لديموقراطيين

ترامب يُجمد أصول الحكومة الفنزويلية

ترامب يُجمد أصول الحكومة الفنزويلية

ترامب يوجه خطابًا للأمة الأمريكية بعد حادثتي تكساس وأوهايو الداميتين

ترامب يوجه خطابًا للأمة الأمريكية بعد حادثتي تكساس وأوهايو الداميتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>