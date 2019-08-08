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مع تواصل اشتباكات بالمواقع

طائرات النظام السوري تقصف مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية وحلب

طائرات النظام السوري تقصف مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية وحلب
weam.co/605238
إدلب - الوئام:

نفذت طائرات النظام السوري الليلة الماضية وفجر اليوم 17 غارة جوية استهدفت بها عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وتلال كبانة بريف اللاذقية، فضلاً عن ريف حلب الجنوبي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري استهدفت ، بنحو 26 برميلاً متفجراً، بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي ومحور كبانة بجبل الأكراد ، ذلك مع تواصل اشتباكات بمواقع بريف حماة الشمالي بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، من جهة، وقوات المعارضة ، من جهة أخرى.

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