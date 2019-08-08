أمريكا ليست مستعدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن- الوئام:

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء (7 أغسطس آب) إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة

منذ وقت طويل مع السودان قبل أن تفكر في رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وتصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب يجعله ‭‬‬غير مؤهل لتخفيف الديون ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، قال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية عندما سئل عن هذه المسألة إنه في ظل وجود حكومة مدنية في السودان يمكن للولايات المتحدة التعامل معه فيما يتعلق بعدة قضايا تشمل حقوق الانسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي.

وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل نيسان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال هيل إن التعليق لا يزال ساريا.

وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية آنذاك كانت ترعى الإرهاب.

ولقي عشرات المتظاهرين حتفهم في حملات على المحتجين في الخرطوم ومدن أخرى عقب سقوط نظام البشير.

وقال هيل إن بلاده ملتزمة تماما بالمساعدة في عملية الانتقال بالسودان إلى حكومة يقودها مدنيون تعبر عن إرادة الناس.