العاصمة المقدسة: 1200 فرد و160 آلية لمواجهة الحالات الطارئة

الرياض - الوئام

في إطار التجهيزات المتكاملة، واستنفار كافة الطاقات التشغيلية لتهيئة الأوضاع المناسبة لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم، خصصت أمانة العاصمة المقدسة (1200) فرداً و(160) آلية ومعدة لتنفيذ خطة لمواجهة الحالات الطارئة خلال موسم الحج – لا سمح الله – مثل السيول أو الحرائق أو الإنهيارات بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مواجهة الحالات الطارئة العامة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفق أيسر وأنسب الطرق.

وتضمنت الخطة تهيئة (8) مراكز طوارئ بالعاصمة والمشاعر المقدسة تضم (1200) عامل و(160) آلية ومعدة تشمل (8) شيولات و(8) قلابات و(80) دينا و(64) بوب كات، حيث تم تحديد مناطق إسناد لأعمال الطوارئ بالمعيصم والمشاعر المقدسة للمشاركة على مدار ( 24 ) ساعة اعتباراً من يوم 6 ذو الحجة وحتى يوم 15 ذو الحجة بغرف عمليات الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة بالأمن العام للتنسيق في حالات الطوارئ.

وتتولى الإدارةً العامةً للكوارث، مباشرة العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة، حيث تقوم هذه الإدارة بإعداد الخطط اللازمة للطوارئ والإشراف عليها والتواجد الميداني بالمعدات والآليات في مكان الطارئ، إضافة إلى المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى ( الأمنية والمدنية ) حيال تنفيذ المهام المناطة بالأمانة، والتنسيق مع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية المعنية بالأمانة لحصر وتأمين الإمكانات البشرية والآلية المطلوبة لمعالجة الطارئ.

وتقوم فرق الأمانة بإزالة المخلفات ومشاركة الجهات المختصة في نقل الجثث إلى مجمع الطوارئ، مع إرسال مراقبين صحيين للكشف على المواد الغذائية المتوفرة بالموقع.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – وراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.