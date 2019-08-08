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بنسبة 83%

“حساب المواطن” يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي “الدفعة 21”

“حساب المواطن” يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي “الدفعة 21”
weam.co/605256
واس - الوئام:

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

وأفاد المتحدث الرسمي بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط www.ca.gov.sa.

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