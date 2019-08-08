13.776 برجا لضمان جودة تقنية “الجيل الخامس” في مكة والمشاعر المقدسة

الرياض - الوئام

من منطلق رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة ، قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في موسم حج هذا العام بتفعيل خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة ، لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

وأطلقت الوزارة المرحلة الثانية من مبادرة “حج ذكي” والتي تقدم عدد من التطبيقات والمنصات والخدمات الرقمية والتوعوية ، حيث ضمت المبادرة هذا العام على منصة تدريب تطوعيه لتدريب العاملين في خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضي لتدريب حجاج الخارج على أداء المناسك، إضافة إلى منصة لتطبيقات الهواتف الذكية تسهل على حجاج بيت الله الاستفادة من عدد من التطبيقات خلال رحلتهم الإيمانية.

كما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن سجل إحصاءات موسم حج 1440ه البيانات المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للحجاج أثناء موسم الحج هذا العام 7098 موظفًا يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية، حيث تشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على جميع الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهم.

وقد بلغ عدد فروع مكاتب الاتصالات في مكة المكرمة في موسم حج هذا العام 68 مكتبًا، في حين بلغ إجمالي عدد أبراج الجوال في المسجد الحرام، ومكة المكرمة، ومنى، ومزدلفة، وعرفات، والمدنية المنورة 13,776برجًا لضمان تغطية الاتصال عبر الجوال، وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن أينما كانوا.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في أعداد أبراج الجيل الرابع في المسجد الحرام 10% وفي مكة المكرمة 10% وفي المشاعر المقدسة 11% وفي الحرم النبوي 9% وفي المدينة المنورة 4% كما عملت الجهات المعنيَّة على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي حيث تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 5400 نقطة وصول.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة يقوم فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة بالتحقُّق الدوري من مؤشرات الصوت والإنترنت والتأكُّد من فاعليتها، ومسح النطاق الترددي لشبكات الهاتف المتنقل في منطقة الحرمين الشريفين، ومسح الطرقات السريعة الواصلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة؛ للتأكد من جودة خدمات الهاتف المتنقل، ومعالجة أية تداخلات ضارة تؤثر على أداء الشبكة، والسماح باستخدام ترددات لكل مشغل من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بصفة مؤقتة؛ لزيادة سعات الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتتواجد شركات الاتصالات المعتمَدَة في المملكة العربية السعودية في أكثر من 68 نقطة بيع في نطاق المشاعر المقدمة لتوفير شرائح الاتصال، وشرائح البيانات، وبطاقات شحن الرصيد، إضافةً إلى توفير مراكز الدعم التقني بمختلف اللغات لخدمة ضيوف الرحمن.