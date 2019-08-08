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نقلوا حجاجا غير نظاميين

“الجوازات” تعاقب وافدين مخالفين لأنظمة الحج

“الجوازات” تعاقب وافدين مخالفين لأنظمة الحج
weam.co/605274
واس - الوئام:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهما على تصريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي :

  • معاقبة المخالف الوافد / سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30,000 ألف ريال ، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة ، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
  • معاقبة المخالف الوافد / غلام رسول محمد النور بالتشهير ، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 10,000 آلاف ريال ، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج ، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت “الجوازات” أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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