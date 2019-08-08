مدينة الملك عبدالله الطبية تتجاوز 1000 عملية قلب خلال موسم الحج

مكه المكرمة- الوئام- حجب العصبمي

تمكنت وزارة الصحة، ممثلة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إجراء 1044 عملية قلب ما بين قسطرة قلبية وعمليات قلب مفتوح منذ مطلع شهر ذو القعده وحتى أمس الأربعاء ما بين الحجاج وغير الحجاج.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة بالعاصمة المقدسة في أحدث إحصائية لها أنه تم إجراء 404 قسطرة قلبية للحجاج و549 قسطرة قلبية لغير الحجاج بينما تم إجراء 21 عمليات قلب مفتوح للحجاج و70 عملية قلب مفتوح لغير الحجاج.

وأشارت إلى أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها.

يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ خاصةً أنها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج ويأتي ذلك نظير الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، واستنفار وزارة الصحة لطاقاتها وتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، استشعارًا منها بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاههم، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة.