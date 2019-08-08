شركة الخطوط الحديدية تعلن عن المرحلة الثانية للتوظيف في برنامج (رواد سار)

واس- الوئام

طرحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، المرحلة الثانية لعلمية قبول المرشيحن الراغبين في العمل في برنامج (روّاد سار)، المقرر أن يمتد لعامٍ كامل، والهادف إلى استقطاب نخبة من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية في “سار” المهندس محمد بن خليل الشمري، أن رأت إدارة الشركة فتح المجال للدفعة الثانية من المرشحين للتوظيف في عدد من المجالات فيها، مواكبةً بذلك أهداف رؤية المملكة 2030، وسعياً منها لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، معتمدةً على النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى للبرنامج، إذ بدأت “سار” في إستقبال المتقدمين من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

ولفت الانتباه إلى أن يوم السبت الموافق 17 من أغسطس الجاري، سيكون آخر موعد لقبول المتقدمين، في حين ستبدأ الشركة في إجراء الاختبارات والمقابلات لاختيار المرشحين بدءاً من 25 أغسطس، مشيراً إلى أن التخصصات المطلوبة للبرنامج تشمل الهندسة الصناعية، الكهربائية، الميكانيكية، والمدنية.

وأكد أن المتدرب سيخضع لعدد من المراحل التي تصقل تجربته، أبرزها التدريب أثناء العمل لإعطاء المتدرب نظرة عامة وشاملة عن القطاعات داخل الشركة وآلية سير العمل، ويتضمن برنامج “روّاد سار” أيضاً جملة من الأنشطة والدورات التدريبية والتطويرية، الهادفة إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مسيرتهم العملية، إلى جانب برنامج إعارة وتدريب خارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية.

وكشف مدير عام الموارد البشرية، عن المزايا التي سيحظى بها المتدرب فور قبوله النهائي في البرنامج، إذ سيحصل على راتب يبدأ من 11 ألف ريال، إضافة للتأمين الطبي الشامل له ولزوجته وأطفاله ووالديه.

يذكر أن برنامج (روّاد سار) أحد أهم المبادرات التي تقدمها شركة “سار” لتطوير قدرات ومهارات المهندسين السعوديين الخريجين حديثاً في مختلف التخصصات الهندسية، كما يعبر عن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، ووعيها بأهمية استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة.