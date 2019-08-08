إفتتاح مؤقت للطريق الدائري الرابع خلال موسم الحج

مكة- الوئام- محمد السويهري

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس، مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – الدائري الرابع مع طريق الطائف – السيل بمنطقة المعيصم مرورًا بمخطط العسيلة بمكة المكرمة وصولًا إلى تقاطع طريق المدينة المنورة بطول (15) كم وبعرض (100) م وكان في رفقة معاليه مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي ومدير ادارة مرور العاصمة المقدسة وعدد من قيادات الأمن العام.

وأوضح المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف، بأن الأمانة أكملت جزءًا كبيرًا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه (الدائري الرابع) خلال الأشهر الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وقامت الأمانة بفتح الجزء المتبقي بصورة مؤقتة بمسار واحد فقط خلال موسم الحج على أن يتم استكمال ما تبقى من المشروع بعد الموسم.

وقال المهندس زهير سقاط، إن المشروع سوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية ونفرة الحجيج و التفويج من المشاعر المقدسة إلى المدينة بانسيابية لاسيما خلال أيام التشريق والاتجاه من المحور الشرقي إلى المحور الغربي لمكة المكرمة، إضافةً إلى تسهيل حركة التنقل لسكان أحياء الشرائع والقادمين من الطائف للذهاب للمدينة المنورة دون الدخول إلى المنطقة المركزية، مشيراً إلى الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة على مساري الطريق و إنجاز أعمال القطع الصخري بأكثر من (10) مليون متر مكعب وتمهيد الطبقة الاسفلتية وتثبيت الحواجز الخرسانية على طرفي الطريق.

يذكر أن طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ( الدائري الرابع ) عبارة عن طريق دائري حول مكة المكرمة بطول (65) كيلو متر وعرض (100) متر ويمر بخط سير يبدأ من طريق السيل إلى العوالي ومنها إلى بطحاء قريش والعكيشية وطريق الليث وأم الكتاد وطريق جدة السريع وطريق جدة القديم (أم الجود)، ويعتبر الدائري الرابع أحد المشاريع الهامة والحيوية التي تساهم في تخفيف الإزدحام بالعاصمة المقدسة وتحقيق الإنسيابية المرورية وتسهيل حركة التنقل وربط مناطق وأحياء مكة المكرمة.