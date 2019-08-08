“إشراف” ينفذ 1620 حملة رقابية على حملات الداخل والخارج

مكة المكرمة - الوئام:

نفّذ برنامج “إشراف” التابع لوزارة الحج والعمرة أكثر من 1620 جولة رقابية على حملات الحج بهدف التأكد من مطابقتها لشروط الخدمة والتزامها بكافة الاشتراطات والمواصفات وذلك لتهيئة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام سواء المواطنين او الوافدين من خارج المملكة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أن مبادرة “إشراف” قامت خلال الفترة الماضية بهذه الجولات الرقابية على حملات الحج للتأكد من تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفق أفضل المعايير التي تم اعتمادها، مؤكدة أنها ستواصل جولاتها الرقابية على جميع الحملات لضمان الالتزام والتأكد من جودة الخدمات التي تقدم للحجاج.

وأوضحت أن فرق الإشراف الميدانية تركز خلال جولاتها الرقابية على 4 أهداف رئيسية هي التأكد من جودة الحملات والتزامها بالشروط والمواصفات، إضافة إلى تهيئة سُبل الراحة وتقليل الصعوبات على الحجاج، وتطوير قطاع الضيافة بما يُسهم في الحصول على تجربة مميزة وفريدة، وأخيراً، تعزيز تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم، مؤكدة أنها لن تتوانى في العمل على تمكين حجاج بيت الله من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضافت أن: “الفرق الميدانية لبرنامج “إشراف” تواصل العمل على تأدية المهام المنوطة بها مستشعرين أهمية الدور الذي يقومون به لتوفير سبل الراحة التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم، مؤكدة على أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية على خدمة قاصدي بيت الله الحرام، لتهيئة الأجواء التي تمكنهم من التفرغ للعبادة وتأدية نسكهم.