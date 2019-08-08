بتقنيات حديثة متطورة.. إرشاد أكثر من 65 ألف حافلة في مكة والمدينة المنورة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

استقبلت مراكز توجيه حافلات الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة بالجموم- طريق المدينة المنورة- مكة، وطريق الهجرة المدينة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس من الشهر الحالي، أكثر من 65 ألف حافلة تقل ضيوف الرحمن، منها 41970 في مكة المكرمة و23614 في المدينة حيث تم إرشاد أكثر من 2.5 مليون حاج في مكة والمدينة المنورة.

وأوضح مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي، أن الحافلات التي تم استقبالها منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس من ذي الحجة، تم فرزها وعمل الإجراءات اللازمة لها، ومرافقة المرشدين مع كل حافلة لإيصال الحجيج لمساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية تختصر الجهد والعناء، وذلك من خلال إسناد المرشدين ومتابعة سير الحافلات عبر شاشات إلكترونية، ومتابعة البلاغات الواردة للمكتب.

وبيّن “سندي”، أن المكتب يواصل العمل على مدار الأربع وعشرين ساعة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال محطات العمل والمركز الرئيس بناء على توجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومسئولي الوزارة تلبيةً لاهتمام ولاة الأمر بتوفير أقصى سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، وبدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات.

من جهة أخرى، كشف نائب مدير مكتب إرشاد الحافلات بمكة ياسر كردي، أن جميع العاملين في المكتب خضعوا لدورات تدريبية وذلك لتأهيلهم بشكل تام لخدمة ضيوف الرحمن ، مشيراً الى ان المكتب خصص فريق تقني يتمثل في متابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من محطات التفويج برفقة المرشد، وحتى وصولها إلى مقار سكن الحجيج باستخدام تطبيق يستخدمه المرشد يظهر له الخرائط الالكترونيه لمساكن الحجاج المخصصه لهم للوصول اليها بكل يسر وسهول.