التعليقات: 0

وزير الداخلية يوجه باستضافة عدد من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج

وزير الداخلية يوجه باستضافة عدد من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج
weam.co/605348

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن، لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وفق التنظيم السنوي الذي تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة

يبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام 297 ضيفًا منهم 147 رجلاً و 150 امرأة، من والدي وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعي الحاجة مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.
الجدير ذكره أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ ستة عشر عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.

روابط ذات صلة

الإحصاء: 143,670 حاجًا من داخل المملكة قدموا إلى مكة حتى الآن

الإحصاء: 143,670 حاجًا من داخل المملكة قدموا إلى مكة حتى الآن

«الصحة» تجهز 4 مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى لاستقبال الحجاج

«الصحة» تجهز 4 مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى لاستقبال الحجاج

في 6 جولات تفقّدية.. محافظ الجمارك يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج

في 6 جولات تفقّدية.. محافظ الجمارك يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج

قبل 74 عاماً.. أمر الملك عبدالعزيز بصنع باب جديد للكعبة المشرفة

قبل 74 عاماً.. أمر الملك عبدالعزيز بصنع باب جديد للكعبة المشرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>