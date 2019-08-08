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وزير الصحة يقف على جاهزية مستشفيات مشعر منى (صور)

وزير الصحة يقف على جاهزية مستشفيات مشعر منى (صور)
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وقف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ميدانياً اليوم، على جاهزية مستشفيات مشعر منى الموسمية لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام.

وبدأت جولته في مستشفى منى الوادي حيث تجول فيها، والتقى العاملين واطلع على جاهزية المستشفى لاستقبال الحجاج، ثم زار مركزا صحيا، واطلع على جاهزيته وماتم به من أعمال تطويرية، بعدها زار مستشفى منى الشارع الجديد والتقى العاملين فيه مطلعا على التجهيزات والاستعدادات، ثم زار مستشفى منى الجسر واطلع على استعداداته.

وختم جولته بزيارة مستشفى منى الطوارئ اطلع فيها على إستعدادات المركز الإعلامي بالمستشفى، ثم زار مركز القيادة والتحكم واطلع على ماتم فيه من أعمال تطويرية حيث تم إعادة تهيئته بشكل تام، بعدها زار أقسام المستشفى وأطلع على جاهزيتها.

 

 

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