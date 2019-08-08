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شاهد.. العثور على أحد أطفال العائلة المفقودة في وادي مسلة بجازان

شاهد.. العثور على أحد أطفال العائلة المفقودة في وادي مسلة بجازان
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تمكنت أجهزة الدفاع المدني بأحد المسارحة بمشاركة المواطنين وذوي المفقودين وفرق الدفاع المدني، من العثور على أحد الأطفال المفقودين ضمن أفراد العائلة المفقودة والمكونة من 5 أشخاص بسيل وادي مسلة.

وأكد متحدث الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني، أنه مع الاستمرار بأعمال البحث المختلفة عن باقي أفراد العائلة المفقودة والمكونة من 5 أشخاص بسيل وادي مسلة تم العثور على الزوجة متوفية خلال وقت مسبق، مضيفا أنه تم العثور على الحالة الرابعة من الأطفال من قبل مدني أحد المسارحة ويجري البحث عن الحالة المتبقية من العائلة المفقودة بوادي مسله والمكونة من 5 لأشخاص.

 

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