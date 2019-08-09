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التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه ‎أبها

التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه ‎أبها
weam.co/605376

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الخميس، من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة ( صنعاء ) باتجاه أبها.
وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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