الصين تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار قوي

بكين- الوئام:

أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرا شديدا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة مع اقتراب الإعصار ليكيما الهائل من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للبلاد، بعدما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق مدارس وأسواق في تايوان.

وقال المكتب إن من المتوقع أن يصل ليكيما، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت ثم يتجه شمالا بعد ذلك. وحذر من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانغتسي التي تشمل شنغهاي.

وألغت تايوان بالفعل رحلات جوية وأمرت بإغلاق الأسواق والمدارس اليوم الجمعة مع اتجاه الإعصار صوب الشمال الغربي، حيث تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 40 ألف منزل وتعليق معظم خدمات القطار السريع بالجزيرة.

وأصدرت السلطات في تايوان تحذيرات من انهيارات أرضية بعدما ضرب زلزال شدته ست درجات الساحل الشمالي الشرقي أمس، قبل ساعات من وصول الإعصار محملا بأمطار غزيرة متوقعة على جبالها الشمالية.

وألغيت أكثر من 300 رحلة جوية من وإلى تايوان.كما علقت بعض القطارات من شنغهاي بيع التذاكر في مطلع الأسبوع،وقالت بكين أيضا إنها ستلغي عدة قطارات متجهة من وإلى المناطق الشرقية في منطقة دلتا نهر يانغتسي بسبب الإعصار.

وقالت صحيفة شنغهاي ديلي الرسمية إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شنغهاي تصحبها رياح قوية اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد وإن من المنتظر إجلاء نحو 16 ألفا من السكان.

كما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية أيضا من مخاطر الفيضانات في القطاعات الشرقية وقطاع المصب في نهر يانغتسي والنهر

الأصفر حتى يوم الأربعاء.