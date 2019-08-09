التعليقات: 0

في مخيم استقبال الحجاج

«كفى القنفذة» تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج

«كفى القنفذة» تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج
weam.co/605406
جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة بالبرنامج التوعوي في مخيم استقبال حجاج المحافظات الجنوبية واليمن ، والذي تنظمه جمعية البر بالمحافظة وتحت رعاية إمارة منطقة مكة المكرمة.

من جهته أوضح المشرف على جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي أن كفى تقدم للحجاج بالإضافة الى التوعية اللازمة والتثقيف بأضرار التدخين وفرصة الاقلاع عنه ، العديد من الهدايا أبرزها الكروت التثقيفية والسواك ودليل الحاج الميسر والمسبحة الإلكترونية وحصن المسلم وخرائط المشاعر المقدسة ، والتي أثمرت وذلك بحضور معرض توعوي وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين.

وفي السياق زار محافظ القنفذة الأستاذ فضا البقمي ومدير التعليم بالمحافظة معرض كفى التثقيفي المشارك في مخيم استقبال الحجاج بالمحافظة والذي بدوره أثنى على البرنامج الذي يقدمه لضيوف الرحمن واصفاً الجمعية بالمتميزة.

الجدير بالذكر أن كفى القنفذة تشارك في مخيم استقبال الحجيج للعام التاسع على التوالي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

روابط ذات صلة

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

1500 متطوع ومتطوعة أثبتوا كفاءة عالية بتعاونهم مع الدفاع المدني

1500 متطوع ومتطوعة أثبتوا كفاءة عالية بتعاونهم مع الدفاع المدني

بتقنيات حديثة متطورة.. إرشاد أكثر من 65 ألف حافلة في مكة والمدينة المنورة

بتقنيات حديثة متطورة.. إرشاد أكثر من 65 ألف حافلة في مكة والمدينة المنورة

رجل أمن وابنه الكشاف تجمعهما المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

رجل أمن وابنه الكشاف تجمعهما المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>