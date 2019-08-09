تفاصيل: ارامكو السعودية تفتح التقديم لبرنامج التدريب للمرحلة الجامعية

الظهران- الوئام:

أعلنت شركة أرامكو السعودية موعد التقديم في برنامج التدريب التعاوني للمرحلة الجامعية لعام 2020 حيث يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.

والبرنامج مصمم لاستيفاء الأهداف التالية: تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.

تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية.

تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

أما العوائد خلال فترة البرنامج فهي راتب شهري وسكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية والنقل حسب خطة الشركة وتأمين طبي حسب خطة الشركة.

بداية البرنامج: سيبدأ التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين يوم الأحد 1440/05/24هـ الموافق 2020/01/19م.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/careers/saudi-applicants

وذلك خلال الفترة من 1441/02/01هـ الموافق 2019/09/30م (الساعة 8:00 صباحاً) وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1441/02/10هـ الموافق 2019/10/09م (الساعة 3:00 مساءً).