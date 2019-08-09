السماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح

مكة المكرمة- الوئام:

سمحت أمانة العاصمة المقدسة للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

ويأتي قرار السماح رغبةً من الأمانة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، مشترطةً حصول المطابخ الأهلية على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وكذلك توفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية للذبح إضافة إلى تهيئة شبكة تصريف المخلفات السائلة.