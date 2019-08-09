حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

المشاعر المقدسة- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( غائماً جزئياً إلى غائم ) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و ( صحو ) على المدينة المنورة، و ( غائم جزئي ) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 – 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.