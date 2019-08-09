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لإرساله إشارات متناقضة إلى إيران

ترامب لماكرون: لا أحد مفوّض للحديث مع إيران نيابة عن أميركا

ترامب لماكرون: لا أحد مفوّض للحديث مع إيران نيابة عن أميركا
weam.co/605424
واشنطن- الوئام:

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً شديداً إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله إشارات متناقضة إلى إيران، مؤكّداً أنّ «لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها».

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: «إيران في مشكلة مالية خطيرة، إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون”.

وأضاف في تغريدة ثانية: «أعرف أنّ إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدّث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها، لا أحد مصرّح له بأيّ شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!».

 

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