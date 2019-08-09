التعليقات: 0

خلال موسم حج هذا العام

أمانة العاصمة المقدسة ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ

أمانة العاصمة المقدسة ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ
weam.co/605443
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة المسالخ الطاقة الإستيعابية وزيادة الإنتاج للتعامل مع الهدي والأضاحي , إذ عمدت على توفير الكوادر البشرية والمعدات الآلية في خمسة مسالخ في مكة المكرمة وثمانية وحدات ذبح بالمشاعر المقدسة.

وتعمل الأمانة وفق خطة وبرنامج معدًا مسبقًا لإدارة المسالخ تتمثل في العمل على توعية الصحية والإرشادية وتصحيحها لجميع الممارسات التي تتم بالمسالخ وأسواق الماشية من خلال واقع التعامل مع الإعداد والتجهيز وتداول العرض لدى أصحاب المحلات أو لدى المستهلك.

وحول وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة تقوم الأمانة بالاشراف على مقاولين نظافة وحدات الذبح ,وتشغيل مراكز مراقبة الماشية البالغ عددها 32 مركزًا كما تجهز الساحات بمنطقة العكيشية لاستخدامها كسوق لبائعي المواشي وتأمين اللوحات الإرشادية الدالة إليها وإنارتها مع تنظيم مداخل السيارات ومخارجها.

ومن الخطط أيضا التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة في حالة ظهور أي حالة لاشتباه لاقدر الله في المسالخ لاتخاذ الإجراء اللازم .

الجدير ذكره أن الأمانة تشارك مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التنظيم والاصحاح البيئي في لجان الذبح العشوائي, والتوزيع الخيرية للحوم, وتصعيد الجزارين, والمسالخ المؤقتة, وأخيرًا لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي.

روابط ذات صلة

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

السماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح

السماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح

«كفى القنفذة» تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج

«كفى القنفذة» تقدم لضيوف الرحمن الهدايا وكروت العلاج

1500 متطوع ومتطوعة أثبتوا كفاءة عالية بتعاونهم مع الدفاع المدني

1500 متطوع ومتطوعة أثبتوا كفاءة عالية بتعاونهم مع الدفاع المدني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>