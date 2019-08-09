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لكنه ما زال في مرحلة مبكرة

إمبراطورة اليابان مصابة بسرطان الثدي

إمبراطورة اليابان مصابة بسرطان الثدي
weam.co/605489
طوكيو - وكالات - الوئام

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري، القول إن إمبراطورة اليابان إيميريتوس ميتشيكو ستخضع لجراحة، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة.
وتنازل الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش في أبريل (نيسان) بعد ثلاثة عقود من اعتلائه.
ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري للتعقيب.

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