بلدية غرب الدمام تتلف 2.2 طن مواد غذائية من مركبات مخالفة للاشتراطات

واس- الوئام

أتلفت بلدية غرب الدمام، أمس، طنين و200 كيلوجرام من المواد الغذائية من ثلاث مركبات تفتقر لاشتراطات التخزين والنقل، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الطرق وضمن جولات البلدية التي تنفذها خلال خطة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن البلدية وضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك 1440 هـ، وبالتعاون مع أمن الطرق، ضبطت ثلاث مركبات محمله بطنين و200 كيلو من المواد الغذائية في ثلاث مركبات تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، وتم تخزينها بطريقه مخالفه لاشتراطات التخزين والتعبئة، مما يؤدي إلى تلف وفساد المواد الغذائية بسبب الحرارة، حيث كانت تنقلها مركبات غير مخصصة وجهاز التبريد لا يعمل فيها، مشيرًا إلى أن البلدية قامت فورًا بحجز المركبات وإتلاف الكميات المضبوطة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكد المهندس القحطاني، استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين، وضمان وصول المواد الغذائية بشكل آمن من وإلى مراكز التوزيع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة صحية من خلال مركز 940.