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“الصحة” توفر 14 جهازًا لمرضى الفشل الكلوي في مشعر عرفات

“الصحة” توفر 14 جهازًا لمرضى الفشل الكلوي في مشعر عرفات
weam.co/605504
مكة- الوئام

وفرت الصحة، 14 جهازًا للغسيل الكلوي في مستشفيات مشعر عرفات يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

وبينّت أن الأجهزة تتواجد في كافة مستشفياتها الأربع، حيث يوجد في مستشفى عرفات العام 3 أجهزة، وفي مستشفى نمرة 3 أجهزة، وفي مستشفى شرق عرفات 4 أجهزة، وفي مستشفى جبل الرحمة 4 أجهزة، وتعمل الوزارة على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي، ووفقًا لتنسيق مستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى ، كما تعمل 8 أجهزة بتقنية النكست ستيج المتنقلة ذات الكفاءة الأعلى (أقل من 3 ساعات)، بحيث تمكن للحاج استكمال مناسك الحج بكل يسر.

وعبر ضيوف الرحمن الذين يعانون من الفشل الكلوي من جانبهم، عن شكرهم لوزارة الصحة السعودية على اهتمامها الكبير بهم وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي لهم، بتوفير أجهزة الغسيل الكلوي داخل مستشفيات المشاعر ومتابعتها لحالاتهم.

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