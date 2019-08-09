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“الصحة” تنجح في إنقاذ 6 حجاج بعد توقف لعضلة القلب

“الصحة” تنجح في إنقاذ 6 حجاج بعد توقف لعضلة القلب
weam.co/605513
مكة- الوئام

تمكنت الفرق الطبية في مستشفى إجياد للطوارئ من إنقاذ حياة 6 حجاج تعرضوا لمشاكل صحية داخل الحرم المكي أدت لتوقف عضلة القلب، حيث تمت علمية الإنعاش القلبي الرئوي لهم بنجاح وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم لإكمال مناسكهم.

وأوضحت “الصحة”، أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مستشفى إجياد للطوارئ إلى المستشفيات الأخرى في العاصمة المقدسة لإكمال العلاج بلغت 93 حالة، حيث تم تحويل بعض الحالات الحرجة التي تمثلت في 5 جلطات دماغية، و15 حالة جلطة قلبية، و4 حالات نزيف في الدماغ، و60 حالة كسور في العظام، وحالة التهاب الزائدة الدودية، وحالة واحدة للادة، والمرارة، وجرح في الرئة، ومغص كلوي حاد.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ المجاور للحرم المكي الشريف، خصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، فيما يقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.

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