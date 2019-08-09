“عمرة الأم” تسقط حاجًا مصريًا بأزمة قلبية وتنقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية

مكة- الوئام

نجحت “الصحة” ممثلة في فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية، في إنقاذ حياة حاج مصري في العقد الثامن من عمره بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء طوافه بالحرم المكي، حيث أجريت له عملية قسطرة قلبية تكللت بالنجاح.

وكان الحاج المصري عبدالمنعم إبراهيم البالغ من العمر 70 عامًا، أحد سكان مركز شبرا خيت بمصر ولديه ستة من الأبناء، حضر للحج هذا العام، وأثناء تواجده في مكة المكرمة قرر أن يؤدي عمرة عن والدته التسعينية، وأثناء قيامه بالطواف في الحرم تعرض لألم في الصدر وسقط مغشيًا عليه، حيث تم نقله لطوارئ المدينة التي قامت بكافة الإجراءات الطبية للمريض.

وكانت “الصحة”، أجرت من خلال مدينة الملك عبدالله الطبية فقط، ما يزيد على 445 عملية قسطرة قلبية للحجاج، من تاريخ 1-11-1440هـ إلى 7-12-1440هـ.