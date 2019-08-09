“الصحة”: تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من 127 ألف حاج وحاجة حتى الآن

مكة- الوئام

قالت وزارة الصحة، إن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة، أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذو الحجة بلغ (127994) حاجا وحاجة، حيث تم إجراء (7) عمليات قلب مفتوح و(158) قسطرة قلبية، فيما أجريت (1012) عملية غسيل كلوي و(51) عملية مناظير، و(536) عملية، بينما تم دخول (1096) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل (4) حالات ولادة.