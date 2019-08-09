حجاج حملة “حركية” لذوي الإعاقة يصلون المشاعر المقدسة

متابعات - الوئام

بدأت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركيّة” منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس بإنهاء إجراءات سفر حجاج الجمعية من ذوي الإعاقة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع.

وتأتي الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، وحملة الراجحي الخيرية .

وأشرف رئيس مجلس الإدارة المهندس المطوع على مغادرة حجاج الجمعية من مطار الملك خالد بالرياض، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتابع إنهاء إجراءات سفرهم، داعيا الله لهم قبول حجهم وصالح أعمالهم.

كما حث سعادته، جميع العاملين والمشرفين المرافقين مع الحجاج، ببذل مزيد من الجهد في سبيل راحتهم، رافعا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- للتسهيلات والجهود التي تبذل من جميع أجهزة الدولة لراحة وأمن حجاج بيت الله الحرام عموما، وحجاج ذوي الإعاقة الحركية خصوصا.

ووصل الحجاج لمكة المكرمة مساء اليوم، وكان في استقبالهم بمطار الملك عبد العزيز بجده مدير عام جمعية “حركية” محمد بن سعد الحمالي، وأشرف على نقلهم لمقر سكنهم في المشاعر المقدسة.

وأوضح الحمالي أن “الجمعية سخرت جميع إمكاناتها الفنية والإدارية ومن ضمنها حافلات النقل المخصصة لنقل ذوي الإعاقة من المطار والمشاعر بسائقين مدربين لخدمتهم وتسهيل تنقلهم في المشاعر”. مبيناً أن الحملة “تسير وفقا لما هو مخطط لها مسبقاً -بتوفيق الله أولاً- ثم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعم أهل الخير الذين بذلوا من أموالهم لتبلغ هذه الفئة الغالية أمنيتهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

يشار إلى أن حجاج الجمعية هذا العام بلغ عددهم 200، من مختلف الإعاقات الحركية، وبذلك تكون الجمعية قد ساهمت بتحجيج ما يزيد على 1300 فرد.