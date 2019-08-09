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“هيئة الاتصالات”: 1946 تيرابايت حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة

“هيئة الاتصالات”: 1946 تيرابايت حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة
weam.co/605524
واس- الوئام

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1946 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 797 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة p1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (347 ميجابايت/ مشترك) متجاوزةً معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 92.5%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات هي (يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، إنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 43.78 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 68% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 17.09 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 57.8 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 17 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.8 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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