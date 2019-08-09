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الحريري: اجتماع الحكومة سيعقد غدا بعد اتفاق المصالحة في قصر بعبدا

الحريري: اجتماع الحكومة سيعقد غدا بعد اتفاق المصالحة في قصر بعبدا
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متابعات- الوئام

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعقد اجتماعها غدا السبت، بعد اتفاق المصالحة في قصر بعبدا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن المصالحة تمت بين زعماء الدروز والجميع في قصر بعبدا، مشيرًا إلى أنه من الآن فصاعدًا ستكون هناك صفحة جديدة يحكمها التعاون من أجل مصالح لبنان.

وكانت أبزر التطورات الجديدة في مسار الأزمة اللبنانية، لاحت بعدما أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في رسالة نصية، نقلتها وكالة “رويترز”، أنه سيحضر اليوم الجمعة، اجتماع مصالحة مع السياسي الدرزي طلال أرسلان تحضره القيادة السياسية العليا.

وكان الخلاف بين حزبي جنبلاط وأرسلان، شل حركة الحكومة منذ واقعة إطلاق نار في نهاية يونيو الماضي، ومن شأن المصالحة بينهما أن تمهد لاجتماع لمجلس الوزراء.

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