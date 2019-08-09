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“صحة جدة” تُصعّد 7 حجاج منومين لتمكينهم من استكمال فريضة الحج

“صحة جدة” تُصعّد 7 حجاج منومين لتمكينهم من استكمال فريضة الحج
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جدة- الوئام- محمد السويهري

باشرت “صحة جدة”، عصر اليوم الخميس، تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات محافظة جدة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام، في ظل منظومة متكاملة من الرعاية الصحية المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف و حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت “الصحة”، أنه تم تفويج 7 حالات من مستشفيات محافظة جدة، حيث انطلقت القافلة من مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة وسط متابعة وإشراف من مدير صحة جدة الدكتور مشعل السيالي وبحضور المساعد للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي والمشرف العام على المجمع الدكتور خالد الثمالي.

ويرافق القافلة طبيب وممرض لكل حالة في (٧) سيارات إسعاف عالية التجهيز والمزودة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب القيادة الميدانية من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة للدعم في حالة الحاجة لها لا سمح الله، كما تضم القافلة عددًا من الفرق الطبية المتخصصة والتي تضم عدد من الأطباء والفنيين وفنيي تمريض.

وأشارت “الصحة” في جدة، إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة نقل ووصول الحالات إلى المشاعر المقدسة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع المرضى الذين تم تفويجهم مستقرة ولله الحمد.

وأضافت أن عملية تفويج الحجاج من محافظة جدة تأتي استمرارًا للتكامل في الخدمات الصحية المقدمة لحجاج وضيوف بيت الله الحرام، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وتفاني لتسهيل أداء كافة المناسك بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

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