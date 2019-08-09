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شاهد.. الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

شاهد.. الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف
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الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

تشارك الأردن للمرة الأولى هذا العام في موسم الطائف من خلال تواجدها في سوق عكاظ الشهير، حيث اشتملت مشاركتها على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والأنشطة التي تقدم على المسرح داخل الجناح يوميًا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشر ليلًا.

وشملت المشاركة الأردنية، سوق للمنتجات الحرفية في مختلف الصناعات اليدوية والتقليدية، وعرض منتجات متنوعة كالسجاد والتطريز والخشبيات والنحاس وسعف النخيل والنحت والرسم على الخامات والقصدير وصناعة الشباري والسيوف بالطريقة الأردنية بالإضافة إلى تجسيد التراث والتاريخ الأردني بمجسم يحاكي البتراء الشهيرة كما تستقبلك من بوابة الدخول عبارات الترحيب “ياهلا” و”مرحبا” و”حي الله الضيف”.

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