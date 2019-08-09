100 مشارك في “سادة البيد” يتنافسون للفوز في رياضة المشي الجبلي بالطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

يشهد موسم الطائف حاليا العديد من الفعاليات الترويحية والثقافية والرياضية ومنها فعالية سادة البيد أو “المشي الجبلي”.

وتسعى هذه الفعالية إلى تشجيع رياضة المشي الجبلي مع تأمين كافة وسائل السلامة للمشاركين وإلزامهم باستخدام الأدوات المناسبة لممارسة هذه الرياضة.

وبلغ عدد المشاركين في الفعالية منذ انطلاقتها حتى أمس نحو 100 مشارك.

وتبدأ الفعالية بالانطلاق من قلب الطائف حيث يستقل المشاركون الحافلات متوجهين إلى الشفا وقد تم تجهيز الموقع بجميع وسائل الراحة والتسلية ويتم تقسيم الفريق من المقدمة حيث يكون هناك القائد و المساعدين له.

وتتم عملية صعود الجبل من خلال مسارات بين الصخور التي تطل على معظم الطائف كما يستمتعون بمشاهدة حقل من الورود المزروعة في أحد المزارع القريبة من الجبل.