التعليقات: 0

ضمن فعاليات موسم الطائف

100 مشارك في “سادة البيد” يتنافسون للفوز في رياضة المشي الجبلي بالطائف

100 مشارك في “سادة البيد” يتنافسون للفوز في رياضة المشي الجبلي بالطائف
weam.co/605563
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

يشهد موسم الطائف حاليا العديد من الفعاليات الترويحية والثقافية والرياضية ومنها فعالية سادة البيد أو “المشي الجبلي”.
وتسعى هذه الفعالية إلى تشجيع رياضة المشي الجبلي مع تأمين كافة وسائل السلامة للمشاركين وإلزامهم باستخدام الأدوات المناسبة لممارسة هذه الرياضة.
وبلغ عدد المشاركين في الفعالية منذ انطلاقتها حتى أمس نحو 100 مشارك.
وتبدأ الفعالية بالانطلاق من قلب الطائف حيث يستقل المشاركون الحافلات متوجهين إلى الشفا وقد تم تجهيز الموقع بجميع وسائل الراحة والتسلية ويتم تقسيم الفريق من المقدمة حيث يكون هناك القائد و المساعدين له.
وتتم عملية صعود الجبل من خلال مسارات بين الصخور التي تطل على معظم الطائف كما يستمتعون بمشاهدة حقل من الورود المزروعة في أحد المزارع القريبة من الجبل.

 

روابط ذات صلة

شاهد.. الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

شاهد.. الأردن حاضرة بتراثها وثقافتها في موسم الطائف

المتحف الوطني” ينقل زوار سوق عكاظ إلى حضارات مختلفة

المتحف الوطني” ينقل زوار سوق عكاظ إلى حضارات مختلفة

شاهد: حي العرب في سوق عكاظ يتيح للزوار تجربة الطواجن المغرببة

شاهد: حي العرب في سوق عكاظ يتيح للزوار تجربة الطواجن المغرببة

صور وشعارات مهرجان ولي العهد أكثر مبيعات قرية الهجن بالطائف

صور وشعارات مهرجان ولي العهد أكثر مبيعات قرية الهجن بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>