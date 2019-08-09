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لندن تغرق في الظلام.. وتوقف تام لحركة الموانىء والمرور

لندن تغرق في الظلام.. وتوقف تام لحركة الموانىء والمرور
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تواجه العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الجمعة، شللا تاما بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من أجزائها.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، اليوم، الجمعة، قالت شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة إن أجزاء كبيرة من لندن تعاني من انقطاع تام للتيار الكهربي.

وغردت شركة الكهرباء الرئيسية في بريطانيا، مساء الجمعة، موضحة أنهم على يتعاملون مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر على أجزاء كبيرة من لندن.

ووفقا للصحيفة، يؤثر انقطاع التيار الكهربي على القطارات الكهربائية ما أدى إلي تعطل حركة القطارات وارتباك حركة المرور حيث ان إشارات المرور معطلة بشكل كامل فضلا عن شبكات الإتصالات في العاصمة الإنجليزية.

أكدت وسائل النقل في لندن أنه تم تعليق خط فيكتوريا في مترو أنفاق لندن، وانتشرت بيانات تحذيرية للناس لتوخي الحذر عند سلوك طرق معينة.

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