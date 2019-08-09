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ألميرون يمنح اللاعبين إجازة.. والسهلاوي يرفضها

ألميرون يمنح اللاعبين إجازة.. والسهلاوي يرفضها
weam.co/605594
الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب
وصلت بعثة فريق نادي الشباب إلى الرياض بقيادة ألميرون، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد فراغ الفريق من معسكر بوابة الشرق في ألمانيا، وقد منح الجهاز الفني اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام ليعاود الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل.
فيما تواجد المهاجم محمد السهلاوي المنتقل حديثاً لصفوف الفريق الشبابي في النادي مساء اليوم الجمعة بعد أن رفض الإجازة الممنوحة له أسوة بزملائه وطلب من المدرب إعداد برنامج خاص فيه حتى يعاود الفريق تدريباته وذلك لرفع المعدل اللياقي لا سيما أنه انضم في وقتاً متأخر للمعسكر الشبابي.
وقد كانت أبرز المحطات لفريق الشباب في معسكره الخارجي لعب خمسة مباريات فاز في أربعة وخسر مباراة واحدة أمام فريق لاتسيو الإيطالي.

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